Ärztekammer beklagt Wartezeiten für Schilddrüsen-Patienten

Der Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, Johannes Steinhart, warnte in einer Aussendung: “Die Krankenkasse hat hier jahrelang weggesehen, während die Patienten in die Privatmedizin flüchten mussten. Nuklearmedizin im niedergelassenen Bereich muss daher endlich auf Krankenschein möglich sein.”

Allerdings gebe es keine Nuklearmediziner mit Kassenpraxis. Dabei könnte angesichts der großen Zahl an Patienten ein großer Teil der Vordiagnostik außerhalb der Spitäler durchgeführt werden: “Ständig wird von der Stärkung des niedergelassenen Bereichs gesprochen, doch stattdessen drängt die Wiener Gebietskrankenkasse ihre Versicherten in überfüllte Krankenhäuser oder lässt sie selbst privat zahlen.”

Die Ärztekammer forderte daher die “sofortige Schaffung” von Kassenplanstellen für das Fach Nuklearmedizin: “Die Patienten haben lange genug gewartet.”

Der Forderung nach mehr Kassenplanstellen für Nuklearmediziner erteilte die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) jedoch eine Absage. Aus Sicht der WGKK sollte die Abklärung und die Behandlung von Knoten in der Schilddrüse in den Spitälern erfolgen, hieß es in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

Dies habe einen einfachen Grund: Oftmals seien nach den Untersuchungen weitere Abklärungen notwendig. In einem Spital könne die Behandlung an einem Ort erfolgen und die Patienten müssten nicht erneut zu einem Arzt gehen. Eine Szintigrafie müsse außerdem nicht in jedem Fall sofort gemacht werden. Sie könne eine Hilfestellung sein, um weitere Entscheidungsschritte zu liefern – insbesondere bei Knoten, die einen Durchmesser von mehr als einem Zentimeter ausweisen.

Die WGKK verwies weiters auf das entsprechende ambulante Angebot in diesem Bereich. Dieses stehe in zwei Gesundheitszentren der Kasse sowie im Hanusch-Krankenhaus zur Verfügung, hieß es.

Völlig gerechtfertigt ist der “Aufschrei” der Ärztekammer hingegen nach Ansicht der FPÖ. Die extrem langen Wartezeiten bei nuklearmedizinischen Untersuchungen – bei Schilddrüsenpatienten bis zu einem Jahr – seien “völlig inakzeptabel”, zeigte sich die Gesundheitssprecherin der Freiheitlichen, Dagmar Belakowitsch-Jenewein, überzeugt. Alleine die Tatsache, dass die Bundeshauptstadt mit rund 1,8 Millionen Einwohnern keine einzige nuklearmedizinische Kassenpraxis aufweise, zeige eindringlich, wo es tatsächlich kranke.

