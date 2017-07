Ärzte sollen 11.730 Überstunden abbauen

Allein bei den Ärzten sind im Vorjahr 11.730 nicht angeordnete Überstunden angefallen, wie der “ORF” berichtet. In einem Schreiben teilte die Spitalsleitung ihren Ärzten nun mit, dass diese bis Ende September ihre Überstunden auf 200 zu reduzieren haben, bis Ende März 2018 sogar auf unter 50. Alles darüber werde dann gekappt.

Also müssen zigtausende bisher angefallene Überstunden weg, und zwar schnell- was wiederum die Ärztekammer auf den Plan ruft. Hermann Blaßnig, Kurienobmann der angestellten Ärzte, erklärt: „Wenn Überstunden in dem Ausmaß reduziert werden, dann kann sein, dass man eine Reorganisation ins Auge fassen wird.” Man befürchtet, dass bei einer solchen Überstundenreduzierung das Leistungsausmaß “nicht ganz einfach” in der gewohnten Form weiterzuführen sei.