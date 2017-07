Ärzte ohne Grenzen öffnet wieder Klinik in Kunduz

Die neue Einrichtung sei kein Ersatz für das zerstörte Traumazentrum, betonte Dallatomasina. Es würden in der Klinik, die nur tagsüber offen sei, kleinere Verletzungen, Verbrennungen und chronische Wunden behandelt. Dort ist internationales und afghanisches Personal tätig: Wie die Organisation mitteilte, arbeiten in der Einrichtung an einem neuen Standort ein Arzt und fünf Krankenschwestern.

Ärzte ohne Grenzen sei willens, in Kunduz wieder ein Traumazentrum für Schwerverletzte zu eröffnen, sagte Dallatomasina. “Wir wissen, wie groß der Bedarf dort ist.” Das könne möglicherweise schon 2018 geschehen – “aber nicht, bevor wir nicht mit allen Konfliktparteien über unsere Arbeit und ethischen Prinzipien einig sind.”

Ärzte ohne Grenzen habe seit dem Bombardement der US-Luftwaffe im Oktober 2015 rund 100 Treffen in Kunduz, Kabul und den USA gehabt, sagte Dallatomasina. Ziel sei gewesen, Garantien von den Taliban, der afghanischen Regierung und den internationalen Streitkräfte zu bekommen, dass die Organisation Verletzte aller Seiten behandeln könne, ohne angegriffen zu werden. Die Klinik war bombardiert worden, weil die US-Luftwaffe sie – möglicherweise auf absichtlich falsche Weisung des afghanischen Militärs hin – für eine Talibanstellung gehalten hatte.

Bei dem Angriff Anfang Oktober 2015 waren 42 Menschen getötet worden, darunter 24 Patienten und 14 MSF-Mitarbeiter. In einem US-Untersuchungsbericht zu dem Vorfall wird in erster Linie “menschliches Versagen” als Grund angegeben. Eigentlich hätte ein hunderte Meter entferntes Gebäude bombardiert werden sollen, in dem verfeindete Kämpfer vermutet wurden. Ärzte ohne Grenzen sprach stattdessen von einem Kriegsverbrechen.

Nach MSF-Angaben wurden in der Klinik zum Zeitpunkt des Angriffs 105 Patienten behandelt, darunter verletzte Kämpfer der radikalislamischen Taliban, aber auch Frauen und Kinder. Auf dem Krankenhausgelände seien weder bewaffnete Kämpfer gewesen, noch habe es dort Kampfhandlungen gegeben.

Kunduz ist mit Helmand, Baghlan und Urusgan eine der am schwersten umkämpften Provinzen des Landes. Die US- und die afghanische Luftwaffe fliegen weiter viele Luftangriffe auf Talibanstellungen.

