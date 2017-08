Ärzte ohne Grenzen kritisiert Libyen

Die "Prudence" läuft vorläufig nicht mehr aus - © APA (AFP)

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) wirft der libyschen Regierung eine Bedrohung ihrer Seenotretter im Mittelmeer vor. “Nicht wir handeln illegal, sondern die libysche Regierung, wenn sie unseren Mitarbeitern droht, legale Rettungsaktionen in internationalen Gewässern mit Gewalt zu verbieten”, so Ärzte ohne Grenzen Deutschland am Montag.