Ärzte ohne Grenzen klagt über “Hetzkampagne” gegen NGOs

“Unser Schiff hat erst nach dem Einsatz der italienischen Küstenwache in Richtung libyscher Küste abfahren können”, klagte Eminente in einer Ansprache vor der Migrantenkommission im italienischen Parlament in Rom am Mittwoch. Die Aktivisten stellten sich an Bord eines kleinen Bootes dem Schiff in die Quere. Die Hafenbehörde in Catania griff allerdings ein, die Aktivisten verließen daraufhin das Areal. Das Schiff konnte danach seine Reise wie geplant antreten.

Der Schwall ungenauer Anschuldigungen bezüglich Verstrickungen zwischen NGOs und Schleppern seien “unannehmbar, falsch und lächerlich” und sie hätten den Hilfsorganisationen einen riesigen Schaden angerichtet, so Eminente. Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Catania, die den Verdacht über intransparente Beziehungen zwischen NGOs und Händler erhoben hatte, sei bisher nicht mit der Organisation in Kontakt getreten.

Vergangene Woche hatte der Staatsanwalt aus Trapani vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments in Rom gesagt, Ermittlungen gegen Mitarbeiter einiger NGOs wegen Beihilfe zur illegalen Migration eingeleitet zu haben. Namen nannte Ambrogio Cartosio aber nicht. Zudem räumte er ein, dass dies möglicherweise nicht strafbar sei. Die Tageszeitung “Corriere della Sera” berichtete ohne klare Quellen, die Justiz ermittle gegen Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen.

Eminente hob die Leistungen seiner Organisation im Mittelmeer hervor. Seit April 2015 habe MSF 60.000 Menschen gerettet und ärztlich behandelt. Alles Einsätze der MSF-Schiffe würden nach Absprache mit der italienischen Küstenwache in Rom erfolgen, die die Rettungsmissionen koordiniert.

MSF warnte vor den Gefahren, denen Flüchtlinge in Libyen ausgeliefert wären, würde ihre Seefahrt nach Europa verhindert werden. “Die Eindämmung der Flüchtlingsströme kann vor Augen der Öffentlichkeit vernünftig sein. Vom humanitären Standpunkt wären die Auswirkungen jedoch verheerend”, so MSF-Sprecher Marco Bertotto. Er klagte über dramatische Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern in Libyen und drängte auf die Einrichtung humanitären Korridore, damit Flüchtlinge sicher nach Europa gelangen können.

Ärzte ohne Grenzen ist die größte von etwa zehn Hilfsorganisationen, die sich an der Rettung von Migranten im Mittelmeer beteiligt. Ihre Mission sei transparent und legitim, betonte MSF weiter. Sie diene ausschließlich dazu, Menschenleben zu retten.

