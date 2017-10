Ärzte ohne Grenzen erhebt Vorwürfe gegen EU-Grenzpolizei

Bericht: Kinder und Jugendliche werden geschlagen, gedemütigt und von Hunden gejagt. - © AFP

Ärzte ohne Grenzen erhebt schwere Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzbehörden und die Polizei an der serbischen Grenze zu Bulgarien, Kroatien sowie Ungarn. “Kinder und Jugendliche auf der Flucht sind an den Grenzen entlang der Balkanroute systematischer Gewalt ausgesetzt”, kritisiert der am Donnerstag von der Hilfsorganisation veröffentlichte Bericht “Games of Violence”.