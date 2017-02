Ärger über Müll

So ärgert sich ein Teilnehmer über „MC-Donalds-Müll“, der sich rund um das neue Fast Food-Restaurant verteilt. „Hier liegt der Müll in einem Radius von einem Kilometer verstreut. Bis zur Hohenemser Straße, ins angrenzende Ried, die ganze Säger- und Dornbirnerstraße entlang, überall Big Mac-Kartons!“ Auch Anrainer des Mc Donalds in Hohenems berichten von ähnlichen Erfahrungen. „Früher wurde der Müll noch von Mitarbeitern aufgeräumt. Von der Lärmbelästigung bis in die frühen Morgenstunden will ich gar nicht reden“, beschwert sich der Teilnehmer. Weitere Teilnehmer appellieren an die Eigenverantwortung der Konsumenten.

Müll auf dem Friedhof

Mit einem Bild von abgestellten Grablichtern an der Friedhofsmauer, macht sich ein weiterer Teilnehmer über seinen „Müll-Ärger“ Luft. „Entsorgen Sie Ihren Müll bitte in den auf dem Friedhof bereitgestellten Container, oder nehmen Sie ihn mit nach Hause“, so die dringende Bitte an die Abfallsünder.