Marcel Koller nimmt wie erwartet Abschied - © APA

Marcel Koller bleibt noch bis zum Auslaufen seines Vertrages mit Jahresende ÖFB-Teamchef. Das ergab eine Präsidiumssitzung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) am Freitag in Gmunden. Die im November 2011 begonnene Amtszeit Kollers endet damit trotz des frühzeitigen Scheiterns der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation nicht vorzeitig.