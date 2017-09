AEK Athen gewann bei Rijeka 2:1 – Hoffenheim verlor

Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Salzburgs Bezwinger in der Champions-League-Qualifikation hatte Josip Elez (29.) erzielt. Bei den Kroaten spielte der Ex-Austrianer Alexander Gorgon durch.

Hoffenheim kassierte zum Auftakt in Pool C eine 1:2-Heimniederlage gegen Braga, ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch wurde in der 56. Minute ausgetauscht. In Gruppe B wechselte Trainer Adi Hütter seinen Landsmann Thorsten Schick beim Heim-1:1 seiner Young Boys Bern gegen Partizan Belgrad in der 84. Minute ein. Unterdessen setzte es in Pool E für den Premier-League-Club Everton mit Wayne Rooney und 50-Millionen-Euro-Zugang Gylfi Sigurdsson in der Startformation eine deftige 0:3-Niederlage bei Atalanta Bergamo.

(APA)