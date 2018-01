Ägyptische Persönlichkeiten für Boykott von Präsidentenwahl

Führende ägyptische Persönlichkeiten haben am Sonntag zum Boykott der Präsidentschaftswahl aufgerufen. Sie beklagten ein Klima der Einschüchterung sowie Maßnahmen der Behörden und Sicherheitskräfte, die einen "fairen Wettbewerb" unmöglich machten.

Bei der Wahl am 26. März wird Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi möglicherweise als einziger Kandidat antreten: Bis Samstag hatten alle anderen Anwärter ihren Verzicht auf eine Kandidatur erklärt, waren disqualifiziert worden oder sind im Gefängnis. Die Frist für die Anmeldung einer Kandidatur endet am Montag.

Nach Angaben seines Anwalts Ali Taha wurde Genena am Samstag von drei Männern in der Nähe seiner Kairoer Wohnung überfallen und so schwer misshandelt, dass er mit Stichwunden im Gesicht und gebrochenem Bein ins Krankenhaus musste. Al-Sisi hatte den Richter 2016 als Chef der Verwaltungskontrollbehörde gefeuert, unter dem Vorwurf, er habe die Kosten der Korruption übertrieben hoch dargestellt.