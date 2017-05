Ägyptische Luftwaffe greift erneut Ziele in Libyen an

Die ägyptische Luftwaffe hat nach dem Anschlag auf koptische Christen den zweiten Tag in Folge Ziele im Nachbarland Libyen angegriffen. Aus Armeekreisen verlautete, auch am Samstag seien Lager von Islamisten in der Region um die Stadt Derna bombardiert worden, die für den Anschlag auf eine Gruppe Christen südlich von Kairo am Vortag verantwortlich seien.

Bei dem Anschlag auf einen Bus mit Pilgern waren 29 Menschen getötet worden, darunter viele Kinder. Die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte die Tat für sich reklamiert. Koptische Christen waren in den vergangenen Monaten häufig Opfer von Attentaten von Islamisten in Ägypten. (APA/Reuters)