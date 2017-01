Ägypten und Ghana komplettieren Viertelfinale des Afrika-Cup

Ägypten und Ghana sind weiter im Bewerb - © APA (AFP)

Rekordsieger Ägypten und Ghana haben beim Afrika-Cup in Gabun als letzte Teams den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Im Finale der Gruppe D setzten sich der siebenfache Cup-Gewinner aus Nordafrika am Mittwoch mit 1:0 (1:0) gegen Ghana durch. Den goldenen Treffer für Ägypten erzielte Mohamed Salah von AS Roma (11.). Samuel Tetteh vom FC Liefering spielte bei Ghana bis zur 72. Minute.