Ägypten billigt Abtretung zweier Inseln an Saudi-Arabien

Ob die Abmachung tatsächlich umgesetzt wird, steht aber noch nicht fest. Nach einem monatelangen Rechtsstreit liegt der Fall inzwischen beim Verfassungsgericht, das in letzter Instanz über das Abkommen entscheiden muss.

Die Abtretung der beiden Inseln an der Einfahrt zum Golf von Akaba war während eines Besuchs des saudi-arabischen Königs Salman in Kairo bekannt gegeben worden. Sie hatte in ganz Ägypten Empörung und Proteste ausgelöst.

Auch im Parlament sorgte das Thema für hitzige Debatten. Die Opposition wirft der Regierung vor, sie verschenke die Inseln an Saudi-Arabien, um sich den Wohlwollen des reichen Nachbarn zu sichern. Al-Sisi argumentiert hingegen, Riad habe Tiran und Sanafir in den 1950er Jahren nur vorübergehend an Ägypten abgetreten und erhebe daher zu Recht Anspruch auf die beiden Inseln.

(APA/ag.)