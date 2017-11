Adventsglück bei der Lebenshilfe

Mit dem „Advent im Schopf“ hielt die schönste Zeit des Jahres Einzug in die Lebenshilfe Werkstätte der in der Köhlerstraße in Rankweil. Einzigartige, von den Klienten gefertigte weihnachtliche Accessoires waren ebenso begehrt wie Raclette, Maroni und Punsch.

RANKWEIL Zwei Wochen vor dem ersten Advent weckte der „Advent im Schopf“ stimmungsvoll die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Alles, was die Adventstage verschönert und nach Weihnachtsmarkt schmeckt, freute sich bei etwa 400 Besuchern reißenden Absatzes. Dazu zählten Adventspräsente aller Art sowie Raclette, Maroni und Punsch. Aber auch das im Talente Tauschkreis gezauberte Kuchenbuffet erfreute sich großer Beliebtheit.

Liebevolle Handarbeit

Schon vor einem halben Jahr hatten die betreuten Mitarbeiter der Werkstätte begonnen, in liebevoller Handarbeit Weihnachtsgrußkarten, Kerzen und vielerlei mehr herzustellen. Von Tannenbäumen aus Notenblättern bis zu besinnlichen Weihnachtsgestecken war jedes Produkt ein von den Betreuten hergestelltes, einzigartiges Geschenkunikat. Auch warme Socken für die kalte Winterzeit durften auf dem Adventsmarkt nicht fehlen.

Bezaubernder Markt