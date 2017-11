Adventkranz-Charity

„Lädile“-Dame Yvonne Vallaster organisierte Adventkranzbinden und den Verkauf

Insgesamt 19 Frauen aus Bartholomäberg beteiligten sich an der Adventkranzaktion. Und zwar hatte Yvonne Vallaster, die Betreiberin vom „Bärger Lädile“ zum gemeinsamen Adventkranzbinden geladen. „Angefangen hat alles damit, dass mir eine Freundin erzählte, dass sie in diesem Jahr wahnsinnig viel Grünzeug zum Adventkranzbinden aus dem Garten habe. Daraufhin habe ich mir gedacht, dass man diese alte Tradition, dass Adventkränze für einen guten Zweck gekauft werden können, wieder aufleben lassen könnte. Ich wollte ohnehin irgendeine Sozialaktion im Lädile in der Adventszeit initiieren“, erzählt Vallaster von der Idee.

Daraufhin habe sie einen Aufruf gestartet und an zwei Abenden zum Kranzbinden geladen. „Es sind wirklich viele Frauen gekommen und es entstanden echt tolle Kränze in verschiedenen Ausführungen und Formen“, meint Vallaster und zeigt dabei auf einen Tisch voller grüner Adventkränze. Dabei sei ihr wichtig gewesen, dass nur grüne Kränze gebunden werden, so habe jeder die Möglichkeit einer individuellen Gestaltung. Der Erlös dieser Aktion kommt einer bedürftigen Familie in Bartholomäberg zugute. Und der Erfolg gibt der umtriebigen Geschäftsfrau recht.