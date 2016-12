Weihnachten in der St. Antoniuskapelle in Rungelin

Der Bludenzer Musikschuldirektor Thomas Greiner und der Weihnachtschor unter der Leitung von Brigitte Vonblon werden die Liturgie der Heiligen Nacht (Samstag, 21:30 Uhr) musikalisch umrahmen. Die Filialkirche der Stadtpfarre Heilig-Kreuz, welche vor bald 350 Jahren an der Stelle eines Bildstocks erbaut wurde, ist jahrein – jahraus Anziehungspunkt für Christen aus Nah und Fern.

Fürsprecher bei Gott

Vertrauensvoll wenden sich Millionen Menschen in aller Welt an den Heiligen Antonius von Padua und bitten ihn in vielfältigen Anliegen um seine Fürsprache bei Gott. Zu den Verehrern des Kirchenlehrers – derer es übrigens nur 36 gibt – zählt auch Inna Kolukula, Kaplan der Bludenzer Pfarre Heilig-Kreuz. “Der heilige Antonius ist eine wichtige Person in der römisch-katholischen Kirche. Wenn ich etwas verliere, bitte ich ihn um seine Hilfe, damit ich es wiederfinde”, erzählte der Diener im Weinberg des Herrn. Er freue sich sehr, dass es an seinem Wirkungsort eine St. Antoniuskapelle gibt und er dort drei- bis viermal jährlich Gottesdienst mit der Gemeinde feiern darf. Den Patres des Franziskanerklosters Bludenz verdanken es die Rungeliner, dass in ihrem Sakralbau einmal wöchentlich, jeweils Dienstag um 19 Uhr, eine Heilige Messe stattfinden kann.

Antoniusbruderschaft

Wer die Kapelle besucht, findet bei den Schriften (nach dem Eingang links) ein Informationsblatt, das auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in der Antoniusbruderschaft aufmerksam macht; wer dieser beitreten möchte, ist eingeladen, den unteren Teil des Blattes auszufüllen und diesen an der Pforte des Kapuzinerklosters abzugeben. “Eine solche Mitgliedschaft dient zum einen der Pflege der Kirchengemeinschaft, zum anderen dem Erhalt des Rungeliner Kirchleins, und darüber hinaus sind kirchliche und soziale Aktivitäten in diesem Rahmen vorgesehen”, macht die Antoniusbruderschaft im genannten Schreiben aufmerksam. “Die Teilnahme an diversen Aktivitäten sowie Spenden sind freiwillig.”

Fotoalben

In den beiden Alben dieses Beitrags sind Eindrücke aus Rungelin zu sehen, die im Oktober beim Abschluss der Außenrenovierung der Kapelle und im Advent entstanden.