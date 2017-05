Admira U11 Team mit Kantersieg im „Would“

Dornbirn. (mima) Für die jungen Kicker der Dornbirner Admira ging es auch im dritten Meisterschaftsspiel der Frühjahrsrunde wieder gegen einen Verein aus dem Bregenzerwald. Nach einer Heimniederlage gegen Andelsbuch und einem Remis in Au mussten die Admira Youngsters am vergangenen Samstag nach Mellau.

5:0 Auswärtserfolg

Die Admira U11 Spieler starteten in Mellau bei besten Bedingungen gleich sehr druckvoll in das Spiel und erarbeiteten sich tolle Möglichkeiten. Im Abschluss fehlte dann noch etwas das Glück und so konnten auch die Wälder einige gefährliche Angriffe starten. Der Torjubel blieb dann in der ersten Halbzeit aber auf beiden Seiten aus und so ging es mit dem 0:0 in die Pause. Die Dornbirner bleiben dann auch in der zweiten Hälfte voll motiviert und engagiert mit druckvollem Spiel nach vorne, welches dann auch belohnt wurde. Die Admira dominierte die zweite Hälfte und so durften sich die Dornbirner am Ende über einen verdienten 5:0 Auswärtserfolg freuen.

Sparkasse spendierte neue Trinkflaschen

Auch abseits des Fussballfeldes durfte sich die Admira U11 Mannschaft freuen und die Dornbirner Sparkasse im Rohrbach spendierte den Nachwuchskickern neue Trinkflaschen. „Wir Trainer und die gesamte Mannschaft freuen sich über diese tolle Unterstützung und danken Petra Mayer für die Organisation und Unterstützung“, so eine erfreute Trainerin Anita Klemen.