Admira steht im Viertelfinale

Dornbirn/Nenzing. Einen echten Fußballkrimi bekamen die Zuschauer der VFV-Cup-Partie SC Admira Dornbirn gegen Nenzing geboten.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, sah es in der zweiten Hälfte danach aus, dass der FC Nenzing alles klar für den Einzug ins Viertelfinale macht. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gelang dem Team von Thomas Vonbrül in der 48. Minute der Führungstreffer (Marko Jovic). In der 59. Minute schien durch den Treffer von Maximilian Lässer der Sieg für die Gastgeber besiegelt, doch es sollte ganz anders kommen. Die Klocker-Elf aus Dornbirn schaffte es die Partie noch einmal komplett zu drehen. Trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle in der Mannschaft, trumpften vor allem die „Admira-Youngsters“ auf. Allen voran der eingewechselte Matthias Meissner, dem mit einem Doppelpack (Minute 65. und 72.) der verdiente Ausgleich gelang. Goalgetter Lukas Bertignoll machte in der 86. Minute den Sack zu und sorgte damit für den verdienten Einzug ins Viertelfinale.