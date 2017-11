Admira sichert sich beim letzten Heimspiel Punkte

Ein Finale nach Maß feierte der SC Admira Dornbirn vergangene Woche beim letzten Heimspiel der Herbstsaison.

Dornbirn. Mit einem klaren 5:0 fertigte die Klocker-Elf die Gäste aus Rankweil eindrucksvoll ab. Nach einem ausgeglichenen Auftakt, steigerten sich die Blauen und Philipp Stoss sorgte in der 37. Minute schließlich für den verdienten Führungstreffer für die Admira. In der zweiten Halbzeit blieb Rankweil chancenlos und die Admiraner sorgten nur wenige Sekunden nach Anpfiff durch ein Tor von Frederic Winner bereits für die Vorentscheidung. Ahmet Caner (61.), Laurin Moll (82.) und Lukas Bertignoll (88.) machten mit ihren Toren den Sieg schließlich perfekt.

Bevor es für den SC Admira in die Winterpause geht, steht am kommenden Wochenende noch die vierte Runde im VFV-Cup gegen Nenzing an. Anpfiff ist um 14 Uhr auf dem Sportplatz des FC Nenzing.