Admira holt sich Punkt in Fußach

Bereits in der achten Minute sorgte Lukas Bertignoll mit einem Treffer für den perfekten Auftakt aus Sicht der Dornbirner. Infolge taten sich die Admiraner jedoch gegen die starke Elf von Nino Vrenezi schwer. Dementsprechend gelang den Fußachern schließlich in der 27. Minute der verdiente Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit erarbeiteten sich die Dornbirner zwar einige Chancen, bei diesen sollte es am Ende aber auch bleiben und so endete die Partie mit einem 1:1 Remis. Das Klocker-Team holte sich damit einen weiteren Punkt, bleibt in der Tabelle aber weiter hinten und belegt aktuell den 14. Platz.

Am Samstag gastiert dann der SC Röthis auf der Sportanlage im Forach und die Admiraner wollen beim Heimspiel endlich den ersten Sieg der Saison klarmachen.

Anpfiff im Forach ist um 17.00 Uhr – Die Admira-1 b Mannschaft bestreitet zuvor das Vorspiel. Zu Gast ist das Team der Austria Lustenau 1b – Beginn: 14.45 Uhr