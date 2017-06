Admira Dornbirn sichert sich weitere Punkte

Dornbirn. Alles war angerichtet für die perfekte Abschlussparty auf der Sportanlage im Rohrbach. Gefeiert wurde am Ende nicht nur das letzte Heimspiel, sondern auch stilgerecht ein Sieg gegen die Gäste aus Rankweil. Bereits in Minute 6 sorgte der 19-jährige Tobias Dür mit seinem Treffer für die Führung der Dornbirner. Trotz einiger Chancen seitens der Gäste aus Rankweil blieben diese ohne Glück und so blieb es am Ende beim 1:0 für den SC Admira. Damit rücken die Blauen in der Vorarlbergligatabelle wieder auf Platz 5 vor und Coach Herwig Klocker zeigt sich bereits jetzt sehr zufrieden mit der Saison. Das Ziel in der Tabelle einen einstelligen Platz zu erreichen hat man auf jeden Fall erfüllt. Mit einem Sieg gegen Alberschwende am kommenden Samstag (17.00 Uhr Sportplatz Alberschwende) möchten die Admiraner ihre erfolgreiche Saison noch krönen und für ein Traumsaison-Finale sorgen.