Admira Dornbirn sichert sich Punkt in Andelsbuch

Die Klocker-Elf war am vergangenen Samstag zu Gast im Bregenzerwald und lieferte sich mit den „Wäldern“ eine äußerst abwechslungsreiche Partie, die vor allem dem Fußballpublikum Nervenstärke abverlangte. Beide Teams kamen zu zahlreichen Möglichkeiten, doch am Ende blieben beide Mannschaften torlos. Mit einem verdienten Punkt im Gepäck und weiterhin dem vierten Tabellenrang in der Tabelle gab es für die Admiraner aber ein ganz versöhnliches Ende.

FC Andelsbuch – SC Admira Dornbirn 0:0