Admira 1B zeigt weiter starke Leistungen

Dornbirn. Knapp an der Sensation vorbeigeschrammt ist das Admira 1B-Team in der zweiten VFV-Cup-Runde. Mit dem FC Lauterach wartete bereits in Runde zwei ein starker Gegner auf die Kirchmann-Elf. Die Admiraner konnten daheim jedoch von Beginn an überzeugen und bereits in der elften Minute den Führungstreffer durch Tobias Dür erzielen. Die Antwort der Lauteracher erfolgte jedoch bereits sechs Minuten später durch Thomas Griesebner zum 1:1. Nach der Halbzeit gingen die Dornbirner durch einen Treffer von Jeremy Thurnher erneut in Führung, jedoch setzte Lauterach nach und erzielte durch Elvis Alibacic den Anschlusstreffer und in Minute 69. Folgte schließlich der Führungstreffer, bevor in der Nachspielzeit Alibabic mit dem 4:2 die Entscheidung für Lauterach gelang. Trotz der Enttäuschung über das Aus beim Cup, gab es aber auch viel Lob für die Admiraner, die eine gute Partie spielten.

Ungeschlagen in der Meisterschaft

Grund zum Jubeln gab es dann aber gleich wieder am vergangenen Wochenende. In der Meisterschaft läuft es für die Admira 1B nach Wunsch. Beim Heimspiel gegen Götzis konnten die Blauen einen souveränen 3:1-Sieg gegen Götzis 1B einfahren. In der nächsten Runde wartet Au auf die Dornbirner. Gespielt wird am Samstag, den 26. August um 17.00 Uhr im Achstadion in Au.