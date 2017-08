Admira 1 b beim VFV-Cup gegen Hohenweiler weiter

Dornbirn. Gleich doppelten Grund zum Jubeln gab es in den vergangenen Tagen für das Admira 1 b-Team von Thomas Kirchmann. In der ersten Runde des 42. VFV-Cup der Herren trafen die Admiraner daheim in der Sportanlange Rohrbach auf den SC Hohenweiler. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und der Kirchmann-Elf gelang in der 64. Minute der Führungstreffer durch den kurz zuvor eingewechselten Florian Weissensteiner. Mit einem 1:0 Sieg gegen Hohenweiler sicherten sich die Dornbirner damit den Aufstieg in die zweite Runde. Diese Woche wartet mit dem FC Lauterach ein weiteres schweres Los im VFV-Cup auf die Admira 1 b.

Drei Punkte auswärts

Ein torreiches Fußballspektakel folgte schließlich einige Tage später beim Meisterschaftsauftakt der 3. Landesklasse in Andelsbuch. Nach dem Führungstreffer in der 28. Minute für die Wälder durch Joachim Metzler, gelang Admira-Kapitän Andre Klug fünf Minuten später bereits der Ausgleich und eröffnete einen wahren „Torreigen“ für die Admiraner. Am Ende mussten sich die Andelsbucher mit einem 1:7 geschlagen geben. Für das Team von Thomas Kirchmann die optimale Motivation für das anstehende Cup-Spiel gegen Lauterach.