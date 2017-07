Adidas hebt Prognose nach starkem Quartal an

Drei Streifen im Aufwind - © APA (AFP)

Der Sportartikel-Hersteller Adidas bleibt in Topform. Am Donnerstag meldete der Konzern besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und hob zugleich seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. 2017 dürfte der Umsatz – bereinigt um Währungseffekte – nun um 17 Prozent bis 19 Prozent zulegen, teilte der Nike-Konkurrent mit. Bisher wurde ein Plus zwischen 12 und 14 Prozent angepeilt.