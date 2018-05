Adi Hütter soll laut "Blick" Frankfurt-Coach werden

Der Vorarlbeger Adi Hütter soll ein Kandidat für den Trainerposten beim deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sein.

In Frankfurt wird auch Ralph Hasenhüttl als Kovac-Nachfolger gehandelt, die Trennung von RB Leipzig wurde am Mittwoch verkündet. Zuletzt wurden auch Slaven Bilic (beide vereinslos) und David Wagner (Huddersfield Town) als Nachfolger genannt, dazu kamen auch Marco Rose (Red Bull Salzburg), Daniel Farke (Norwich City) und Markus Weinzierl (vereinslos), die zuletzt aber nicht mehr im Spiel schienen.

Erfolgreiches Jahr für Bern

Der 48-jährige Hütter trainiert Bern seit drei Jahren und führte den Club in dieser Saison zur Meisterschaft. Die Young Boys erreichten zudem das Cup-Finale, das am 27. Mai gegen den FC Zürich ausgetragen wird. Eintracht Frankfurt spielt am kommenden Samstag im Endspiel des DFB-Cups gegen Bayern München und will sich bis dahin nicht zur Trainer-Frage äußern.