Adele feiert 30. Geburtstag

Mit 20 begann Adele dank ihrer unglaublichen Stimme die Welt zu erobern. Jetzt wird sie 30 - und hat dieses Ziel mühelos erreicht.

Adele Laurie Blue Adkins, wie ihr ganzer Name eigentlich lautet. Kein Wunder also, dass sie ihn zugunsten höherer Prägnanz auf Adele kürzte, als sie vor etwa zehn Jahren ihren musikalischen Siegeszug antrat. Tatsächlich nahm dieser nicht auf der Bühne, sondern im Internet seinen Anfang: Dass eine Plattenfirma ihr den ersten Vertrag anbot, verdankte die angeblich seit Kindesbeinen stimmstarke Britin der Webseite „Myspace“, auf der sie sich und ihr Talent erstmals präsentierte. Andererseits: Mit solchen Emotionen in den Stimmbändern wäre das Multitalent früher oder später wohl in jedem Fall von der Musikindustrie entdeckt worden.