Adamyan holt Bronze im Europacup

In der mit 55 Starten besetzten Gewichtsklasse -55 kg katapultierte er sich somit an die europäische Spitze.

Er ist endlich dort, wo er hin gehört. Vache „Vach-Mashine“ Adamyan hat erstmals bei den U18 groß angeschrieben. Dabei hatte der 16-jährige ULZ-Athlet beim Europacup in Berlin, der gemeinhin als eines der stärksten Nachwuchsturniere überhaupt gilt, eine wahres Monster-Programm zu absolvieren. Insgesamt 55 der stärksten europäischen Youngsters standen dem Bludenzer auf seinem Weg aufs Podest „im Weg“. Und so hatte Vache auf seinem Weg ganze sieben (!) Kämpfe zu bestreiten. Dabei zeigte der kompakte Sportler mit einem wahren Ippon-Feuerwerk bereits in der Vorrunde, dass er heiß auf den Sieg war. Der Reihe nach legte er einen Deutschen, einen Letten sowie einen starken Franzosen vorzeitig aufs Kreuz. Erst im Poolfinale traf er auf einen durchaus schlagbaren russischen Kontrahenten, der an diesem Tag das nötige Glück auf seiner Seite hatte. Doch in der Trostrunde machte Vache dort weiter, wo er aufgehört hatte. Die Herausforderer aus Israel und Russland hatten nicht den Hauch einer Chance. Genauso wenig wie sein Gegner im Kampf um Bronze, ein weiterer Israeli. Diesen „betonierte“ er nach nur 14 Sekunden in die Matten. Damit ist klar, in den kommenden Jahren mit dem jungen Vorarlberger nicht nur zu rechnen, er wird in der internationalen Bewerben ein gehörig Wörtchen um die Medaillen mitreden.

Starke Leistung, aber kein Glück für Schuchter

Mitreden wird in Zukunft auch Adamyans Vereinskollegin Anna-Lena Schuchter. In ihrer Gewichtsklasse -63 kg (45 Starterinnen) erkämpfte sich die 16-Jährige mit zwei Ippon-Siegen und zwei unglücklichen Niederlagen den ebenfalls ausgezeichneten neunten Rang. Ihr fehlte am Sonntag das nötige Quäntchen Glück. Sie hat jedoch bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass die Medaillen-Ränge mehr als nur erreichbar sind.