"Adam sucht Eva"-Sex: So tricksten Yotta und Natalia RTL aus!

Hatten Yotta und Natalia jetzt Sex auf der Love Island oder doch nicht?

Ganz so intim lief ihr Liebesspiel dann wohl doch nicht ab. Bereits vor ihrem Einzug ins Kuppelformat Adam sucht Eva stand fest: Natalia Osada (27) und Bastian Yotta (40) würden das perfekte Pärchen abgeben. Wie die Blondine im Promiflash-Interview zugab, fand sie den Selfmade-Millionär auch äußerst ansprechend. Eins stellte sie dann aber doch klar: “Also, ein No-Go ist für mich definitiv Sex gewesen. So was gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit und das sollte man im privaten Rahmen behalten.” Ihren Prinzipien konnte die TV-Bekanntheit scheinbar aber nicht treu bleiben, wie Insel-Kollegin Melody Haase (23) jetzt im Gespräch mit Promiflash offenbarte.