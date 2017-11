Adam sucht Eva: Das ist Melody Haases Beauty-OP-Marathon!

Melody Haase ist bald bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies zu sehen. Im Juli 2016 ließ sich die einstige DSDS-Kandidatin die Nase verkleinern. Nur drei Monate später wurde ihr Bauchfett mit der Cool-Sculpting-Methode weggefroren. Anfang des Jahres und im Juli 2017 bekam sie dank Brazilian Butt Lifting einen pralleren Hintern. Ihre Rundumerneuerung bekommen die Zuschauer ab dem 11. November zu Gesicht.

Mit vollem Bodytuning ins Paradies. Melody Haase (23) ist eine der Prominenten, die bei “Adam sucht Eva” als Nackedeis zu sehen ist. Ab dem 11.November ist die Sängerin hüllenlos im Flirt-Format zu sehen – ganz so wie Gott bzw. die Schönheitschirurgen sie geschaffen haben. 2014 zieht die Musikerin in die erste DSDS-Liveshow ein. Die Verwandlung in nur drei Jahren ist verblüffend.





Seit 2014 hat die Berlinerin viel an sich machen lassen. Nasen-OP, Fettabsaugung oder Po-Lifting. Auch ihre Vagina hat sie sich operieren lassen. Unter dem Motto “Designer-Vagina” wollte sie optisch perfekt aussehen. Nach der OP ist bei der Single-Lady vor der OP. Man darf gespannt sein, was die Sängerin als Nächstes machen lassen wird.