Actiongeladenes Sommerferienprogramm der Offenen Jugendarbeit

Vergangene Woche standen die einzelnen Aktivitäten des Sommerferienprogramms der Offenen Jugendarbeit Frastanz hoch im Kurs bei den Jugendlichen. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala war das Canyoning in der Dornbirner Ache, bei dem es eine lange Warteliste gab. An zweiter Stelle war der Besuch des Waldseilparks Golm mit Flying Fox über den Stausee und einer rasanten Alpine-Coaster-Fahrt zum krönenden Abschluss. Viele der Jugendlichen kannten diese Art der Bewegung in freier Natur nicht und hatten ordentlich an ihrer Höhenangst zu knabern. Umso stolzer waren sie, als sie diese überwunden hatten und stolz davon den Daheimgebliebenen berichteten. Das “Bötla auf dem Bodensee” fiel aufgrund zu geringem Interesse sprichwörtlich ins Wasser. Beim Abschlussfest, wo mit einer Feuerschale gegrillt und gemütlich gechillt wurde, hielten Jugendleiter Fatih Kati und Jugendleiterin Marie Schüble zusammen mit den Jugendhaus-K9-Besuchern etwas inne und blickten auf ein ereignisreiches Jahr im Jugendhaus K9 in Frastanz zurück.

Das Jugendhaus K9 hat ab sofort Ferien und ist ab Schulbeginn Mitte September wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten offen.