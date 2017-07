Action-Day im Rheinauen: VOL.AT berichtet live vom großen Blobben

Beim Action-Day von WANN & WO und VOL.AT wird am Samstag geblobbt ohne Ende. Wir sind für euch live vor Ort in den Rheinauen. Ab 10 Uhr können Besucher die Blobbing-Anlage testen oder sich beim Stand Up Paddling versuchen. “Neben der Blobbing-Meisterschaft kann man den ganzen Tag gratis unsere SUP-Boards testen. Außerdem werden wir zum ersten Mal ein SUP-Polo-Feld aufbauen!”, so Veranstalter Mike Mayer.

Tolle Preise zu gewinnen

Alle angemeldeten Teilnehmer der Blobbing-Meisterschaft haben übrigens die Chane auf Hammer-Preise wie einen Städtetrip nach Barcelona für das Siegerteam, Rheinauen Saisonkarten, Longboards von Sajas, BBQ-Workshops, Musicaltickets für “Africa, Africa”, Tattoo-Gutscheine, und vieles mehr.