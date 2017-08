Achtung am Freitag Abend – Gewitterwarnung für Vorarlberg

Unwettergefahr am Freitag Abend – Eine Kaltfront legt sich von Nordwesten her an Vorarlberg an und bringt flächendeckenden Starkregen. Anfangs sind auch noch teils heftige Gewitter möglich.

Prognose für Samstag

Nach dem nächtlichen Starkregen beruhigt sich tagsüber das Wetter. Der Dauerregen klingt bis zum Vormittag aus. Im Bodenseeraum gibt es eventuell schon erste Wolkenlücken. Im Laufe des Nachmittags kommt es wieder zeitweise zu Schauern, dazwischen lockert es aber auch auf. Vor allem über den breiteren Tälern kommt schon zeitweise die Sonne zum Zug. Tiefstwerte: 13 bis 17 Grad, Höchstwerte: 16 bis 21 Grad.

(Red./ZAMG)