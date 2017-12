Achtstündiges Freecore-Format bei donaufestival in Krems

Für das donaufestival 2018 in Krems stehen erste Programmpunkte fest. Ab sofort sind zudem Early-Bird-Wochenendpässe erhältlich. Das Festival findet von 27. bis 29. April und von 4. bis 6. Mai statt, am letzten Tag ist ein achtstündiges Freecore-Format "as waves go by" geplant: "Musik als Prozess, fast ohne Ende, aber mit einem Anfang", wurde angekündigt.

Am ersten Festivalwochenende ist babylonisches Stimmengewirr in der Dominikanerkirche mit der Performance “Church Of Ignorance” von Liquid Loft zu erleben. Weiters angekündigt wurden Godspeed You! Black Emperor, Laurel Halo, Mhysa und Gravetemple. Außerdem erwartet die Besucher ab 27. April die Multimedia-Installation “Premise Place” von Ryan Trecartin in der Kunsthalle Krems.

Am zweiten Wochenende ist eine barock vermummte Tänzerinnengruppe im Kreuzzug “Trophée” von Rudi van der Merwe zu sehen, auch die in der Postpunk-Szene Kairos sozialisierte Sängerin Nadah El Shazly ist zu Gast. Außerdem wurden Auftritte von Haley Fohr alias Circuit des Yeux, James Holden & The Animal Spirits und Amnesia Scanner fixiert.

Bis Ende Jänner sind stark preisreduzierte Early-Bird-Wochenendpässe um 63 Euro pro Wochenende erhältlich. Anfang Februar beginnt der Verkauf von Tagespässen. Das detaillierte Programm inklusive Leitmotiv soll Anfang März 2018 vorgestellt werden.