Beim Eintreffen der Helfer war das Kind schon wieder ansprechbar - © APA (Archiv/Gindl)

Zu einem Badeunfall mit einem Achtjährigen ist es am Montagnachmittag in einem Freibad in Mattersburg gekommen. Der Bub war bewusstlos im Wasser getrieben und musste vom Bademeister reanimiert werden, bestätigte das Rote Kreuz Burgenland am Dienstag einen Online-Bericht der Burgenländischen Volkszeitung.