Achtjähriger in Deutschland erschossen – Opa unter Verdacht

Der tatverdächtige 79-Jährige wurde am Mittwoch lebensgefährlich verletzt in einem nahe gelegenen Waldstück in Vogtareuth (Landkreis Rosenheim) gefunden. Er kam in ein Krankenhaus und ist nach Angaben eines Polizeisprechers bis auf weiteres nicht vernehmungsfähig.

Im Krankenhaus verstorben

Die Mutter des Kindes hatte in der Früh die Polizei alarmiert. Ihr Sohn habe eine Schussverletzung erlitten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lebte der Achtjährige noch. Er kam in ein Krankenhaus, wo er jedoch starb. Laut Medienberichten soll es sich bei der Tatwaffe um eine Pistole gehandelt haben. Der tatverdächtige Großvater wurde von Einsatzkräften in einem fußläufig erreichbaren Waldstück gefunden worden. Welcher Art seine Verletzungen sind und ob der Mann sich umbringen wollte, blieb zunächst offen.

(APA/dpa)