Vorarlberg: Achtjähriger bei Verkehrsunfall in Mittelberg schwer verletzt

Ein 8-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall in Mittelberg schwer verletzt. - © Google Maps

Ein achtjähriger Bub hat am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Mittelberg im Kleinwalsertal einen offenen Unterschenkelbruch und leichte Kopfabschürfungen erlitten. Eine 81 Jahre alte Frau erfasste das Kind mit ihrem Pkw, als es gemeinsam mit seinen Geschwistern die Straße überqueren wollte. Der Bub wurde an den Fahrbahnrand geschleudert.