Achtbares Ergebnis für RHC Wolfurt im CERS-Cup

Als klarer Außenseiter reiste Wolfurt in den Norden Portugals zum Valença HC und verlor nur mit 1:5.

Die portugiesischen Profis waren bei ihrer Europacuppremiere höchst motiviert, ihr erstes Spiel vor Heimpublikum siegreich zu beenden. Doch Wolfurt begann stark und vom erwarteten Klassenunterschied war zu Beginn nichts auszumachen. Erst mit Fortdauer des Spiels entwickelten die Gastgeber ein spielerisches Übergewicht und kamen zu guten Chancen. Doch die Wolfurter Defensive stand gut, den Rest erledigte ein inspirierter Roman Mohr im Wolfurter Kasten. Und so stand es zur Halbzeit wider Erwarten sensationell 0:0.

Nach dem Seitenwechsel startete Valença mit mehr Zug zum Tor, eine schöne Kombination führte zur portugiesischen Führung. Valença doppelte noch in Minute 28 nach, doch auch Wolfurt hatte in dieser Phase gute Chancen auf einen Treffer. Unglücklich für Wolfurt erhöhte Valença auf 3:0, ehe sich die Partie wieder ausgeglichener gestaltete. In Minute 44 entschieden die Portugiesen durch einen Doppelschlag das Spiel endgültig. Doch Wolfurt steckte nicht auf und wurde für die gute Leistung belohnt. Jaume Bartés versenkte einen Penalty zum Wolfurter Ehrentreffer im Kreuzeck.