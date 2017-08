Acht weitere Brandstiftungen in Steyr – Mann in U-Haft

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde der 38-Jährige festgenommen - © APA (Archiv)

Ein Brandstifter, der Dienstagnacht von der Polizei in Steyr auf frischer Tat ertappt worden war, ist am Mittwoch in U-Haft gekommen. Der 38-Jährige soll seit 2014 acht weitere Brände in der Stadt gelegt haben. Die Sachschäden beliefen sich auf mehrere Zehntausend Euro. Der Verdächtige sei großteils geständig, teilte die Polizei OÖ mit.