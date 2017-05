Acht von zehn Deutschen gehen nach Medizinstudium weg

Nach abgeschlossenem Studium bleiben nur wenige - © APA

84 Prozent der Deutschen, die in Österreich Medizin studiert haben, haben in den ersten drei Jahren nach dem Abschluss das Land verlassen. Auch in anderen Studien gibt es hohe Wegzugraten – und das auch nicht nur unter den Deutschen, zeigen am Mittwoch veröffentlichte Daten der Statistik Austria. Österreicher zieht es in den ersten drei Jahren nach dem Abschluss unterdessen nur selten ins Ausland.