Acht Verletzte bei Pfefferspray-Attacke in Elektrofachmarkt

Der Beschuldigte kam von selbst auf eine Polizeiinspektion - © APA

Ein 33-Jähriger hat am Dienstagnachmittag nach einem Streit mit einem Angestellten in einem Elektrofachgeschäft in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Pfefferspray versprüht. Ein Mitarbeiter und sieben unbeteiligte Kunden wurden verletzt, zwei davon mussten ins Spital. Der Beschuldigte, der bereits mit einem Waffenverbot belegt gewesen war, wurde angezeigt.