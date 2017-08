Acht Tote bei Unfall in England – Lkw-Fahrer unter Verdacht

Zwei Lkw-Fahrer sollen mit gefährlicher Fahrweise in Großbritannien einen Unfall mit acht Toten verursacht haben. Beiden warf die Polizei am Sonntag vor, auf einer Autobahn nahe Newport Pagnell nordwestlich von London in der Nacht auf Samstag einen Minibus gerammt und den Tod von acht vorwiegend indischen Reisenden verursacht zu haben. Einer der beiden Fahrer soll zudem alkoholisiert gewesen sein.

Die 31- und 55-jährigen Männer waren bereits kurz nach dem Unfall auf der M1 am frühen Samstagmorgen festgenommen worden, am Montag sollen sie einem Gericht vorgeführt werden. Weitere vier Insassen des Minibusses wurden schwer verletzt, darunter auch ein fünfjähriges Mädchen. Die drei Fahrzeuge seien in derselben Richtung unterwegs gewesen, als es kurz vor 03.15 Uhr (Ortszeit) unter noch ungeklärten Umständen zur Kollision gekommen ist, sagte ein Polizeisprecher. Auf Fotos, die im Internet kursierten, waren die Überreste des Kleinbusses zu sehen, der unter die Fahrerkabine von einem der beiden schwer beladenen Lastwagen geraten war. Auch dieser Truck wurde schwer beschädigt. Die Polizei vermutete, dass der Minibus seine Fahrt in der Gegend um Nottingham begonnen hatte. Einige Insassen seien Besucher aus Indien gewesen. Die Autobahn blieb bis zum frühen Samstagnachmittag gesperrt. “Unsere Gedanken sind sehr bei den Familien der Opfer”, sagte Henry Parsons, der Chef der Kriminalpolizei. Er rief etwaige Zeugen auf, sich mit Informationen bei der Polizei zu melden. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken