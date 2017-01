Bei einem Anschlag auf der ägyptischen Halbinsel Sinai sind mindestens acht Polizisten getötet worden. Bei der Explosion des Sprengsatzes im Ferienort Al-Arish am Mittelmeer wurden zudem 13 Menschen verletzt, hieß es am Montag aus Sicherheitskreisen. Die Bombe war demnach in einem Straßenkehrfahrzeug versteckt, das die Attentäter vor wenigen Tagen gestohlen hatten.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Radikale Islamisten haben in der Region in den vergangenen Jahren hunderte Polizisten und Soldaten getötet. Im Jahr 2014 schworen die Extremisten der IS-Miliz die Treue, die vor allem im Irak und in Syrien aktiv ist. Dort steht der IS wegen internationaler unterstützter Offensiven unter Druck. (APA/ag.)