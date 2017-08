Acht Migranten tot vor der Küste Libyens geborgen

Die spanische Nichtregierungsorganisation Proactiva Open Arms, die an der Rettungsaktion beteiligt war, erklärte, die Leichen seien an Bord eines Handelsschiffs gebracht worden.

Das instabile Libyen ist Haupttransitland für Flüchtlinge, die versuchen, über das zentrale Mittelmeer nach Europa zu gelangen. In diesem Jahr kamen auf der Route bereits mehr als 94.000 Menschen in Italien an. Mehr als 2.370 sind seit Jänner bei dem Versuch nach UNO-Angaben bereits gestorben.

(APA/ag.)