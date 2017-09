Acht Menschen starben durch Taifun in Vietnam

Die Behörden warnten zudem vor weiteren Sturzfluten und Erdrutschen. “Doksuri” ist bereits der dritte Tropensturm, der Vietnam in diesem Jahr trifft. Im vergangenen Jahr waren bei Stürmen 264 Menschen in dem südostasiatischen Land ums Leben gekommen und Schäden von 1,75 Milliarden Dollar (1,5 Mrd. Euro) entstanden, fast fünf Mal so viel wie im Vorjahr.

(APA/dpa)