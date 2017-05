Acht Menschen nach Party mit Haschischkuchen im Spital

Cannabis verursachte bei den Gästen Übelkeit - © APA (Symbolbild/dpa)

Schlecht bekommen ist den Gästen einer Geburtstagsparty der Kuchen eines 22-jährigen Studenten aus Zweibrücken im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz. Weil er in den Teig mehrere Gramm Haschisch mischte, mussten acht Menschen im Alter von 20 bis 25 Jahren am Dienstagabend in Krankenhäuser gebracht werden, teilte die Polizei in Pirmasens am Mittwoch mit. Sie wurden dort stationär behandelt.