Acht Kältetote in Albanien

Kälte hält Europa in Atem - © APA (Archiv/AFP)

Die anhaltende Kältewelle hat laut Medienberichten in den vergangenen fünf Tagen acht Todesopfer in Albanien gefordert. Dazu gehörten auch zwei Buben, die beim Schlittenfahren über einen See unweit von Tirana ins Wasser gefallen und erfroren waren. Die Burschen waren zwölf und 15 Jahre alt. Zum ersten Mal nach mehreren Jahrzehnten war Schnee dieser Tage auch an der albanischen Küste gefallen.