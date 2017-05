Acht Jahre Haft für Italiener nach Banküberfall in Innsbruck

Die Schuldsprüche sind noch nicht rechtskräftig - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Nach einem Banküberfall im Jänner in Innsbruck sind zwei Italiener am Dienstag am Landesgericht zu je acht Jahren Haft verurteilt worden. Bei dem Überfall am 11. Jänner soll einer der beiden eine Faustfeuerwaffe bei sich gehabt und damit gedroht haben. Zudem wurde einer der Bankangestellten durch einen Faustschlag leicht im Gesicht verletzt. Die Schuldsprüche waren vorerst nicht rechtskräftig.