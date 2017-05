Abzug der Privatpatienten zeigt Fehler in der Vorarlberger Gesundheitspolitik

NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker ist sich sicher, dass viele Privatversicherte in Vorarlberg das Angebot, sich in Liechtenstein behandeln zu lassen, auch wahrnehmen werden. - © VN/Rhomberg

In Liechtenstein hat die neue Privatklinik Medicnova in Gamprin-Bendern Vereinbarungen mit allen österreichischen Krankenzusatzversicherungen abgeschlossen. NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker ist sich sicher, dass viele Privatversicherte in Vorarlberg das neue Angebot auch wahrnehmen werden.