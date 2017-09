Abwechslungsreicher Leseherbst in der Emser Bücherei

Gertrud Leimser Interessierte zu einer literarischen Reise durch Frankreich mitnimmt. An diesem und vier weiteren Abenden werden Bücher von französischen Autorinnen und Autoren gelesen und ihre Werke besprochen. Für diese Literaturrunde ist eine Anmeldung erforderlich. Ab Mittwoch, den 4. Oktober, steht jeden Mittwoch bis zum 20. Dezember von 15.30 bis 16 Uhr Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren auf dem Leseherbst-Programm. „Wir stöbern wieder im reichen Fundus unserer Bilderbuchkisten und lesen Geschichten vor“, erklärt Büchereileiterin Cordula Mathis. Der Eintritt zum „Vorlesen für Kinder“ ist jeweils frei..

Am Donnerstag, dem 12. Oktober, folgt in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Hohenems der Vortrag „Der halbfertige Himmel“ mit Mag. Annemarie Spirk. Wenn Dichter über Gott nachdenken, dann tun sie das über Symbole, Geschichten, Gedichte. Dies soll an folgenden Beispielen aufgezeigt werden: Romane von Karl-Heinz Ott (»Die Auferstehung«), Dieter Wellershoff (»Der Himmel ist kein Ort«), Leon de Winter (»Zionoco«); Gedichte von Erika Burkhart (»Existenz«) und Tomas Tranströmer (»Der halbfertige Himmel«).

In der Aktionswoche „Österreich liest. Treffpunkt Bücherei“ vom 16. bis 22. Oktober werden Dienstag, Mittwoch und Freitag Nachmittag von 17 bis 18 Uhr Kindern Geschichten von großen und kleinen Abenteuern vorgelesen.

In seinem Vortrag „Es war sehr schön … ! – War es das?“ befasst sich Dr. Meinrad Pichler am 19. Oktober mit „Vorarlberg während der Zeit Kaiser Franz Josefs“. Im Vortrag werden die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen auf Landes- und Gemeindeebene angesprochen. Und schließlich liest Walter Christian Kärger am Freitag, dem 17. November, aus seinem neuen Bodenseekrimi „Das Knistern von Eis“.